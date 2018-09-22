محافظ البنك المركزي الايراني:

صادرات ايران غير النفطية بلغت 19 مليار دولار خلال 5 اشهر

طهران / 22 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بان صادرات ايران من السلع غير النفطية بلغت اكثر من 19 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

ونقل البنك المركزي عن همتي قوله، ان 3 مليارات دولار من المبلغ المذكور يختص بصادرات الغاز والمشتقات النفطية والذي عاد الي عجلة اقتصاد البلاد فيما الـ 16 مليار دولار المتبقية يجب ان تعود ايضا الي هذه العجلة.
واوضح بان اجمالي العملة الصعبة التي عرضت في منظومة 'نيما' خلال فترة تنفيذ الحزمة الجديدة للعملة الصعبة لغاية الان بلغ نحو 2 مليار دولار حيث ان اكثر من 80 بالمائة منه متعلق بالشركات البتروكيمياوية فيما كان لبقية مصدري السلع غير النفطية حصة اقل من 20 بالمائة في السوق الثانوية.
واكد بانه تم تخصيص 13 مليار دولار لواردات السلع الاساسية والضرورية والادوية والاجهزة الطبية حيث يتم توفيرها تدريجيا وان الواردات جارية حاليا.
وصرح بان المسؤولين المعنيين في البنك المركزي لهم تعامل جيد مع اتحاد الصرافين وهنالك برامج قيد الاعداد لتسهيل وانسيابية بيع وشراء العملة الصعبة في مكاتب الصرافة.
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صادرات ايران غير النفطية بلغت 19 مليار دولار خلال 5 اشهر

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صادرات ايران غير النفطية بلغت 19 مليار دولار خلال 5 اشهر

محافظ البنك المركزي الايراني:

صادرات ايران غير النفطية بلغت 19 مليار دولار خلال 5 اشهر

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