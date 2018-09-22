صادرات ايران غير النفطية بلغت 19 مليار دولار خلال 5 اشهر

ونقل البنك المركزي عن همتي قوله، ان 3 مليارات دولار من المبلغ المذكور يختص بصادرات الغاز والمشتقات النفطية والذي عاد الي عجلة اقتصاد البلاد فيما الـ 16 مليار دولار المتبقية يجب ان تعود ايضا الي هذه العجلة.

واوضح بان اجمالي العملة الصعبة التي عرضت في منظومة 'نيما' خلال فترة تنفيذ الحزمة الجديدة للعملة الصعبة لغاية الان بلغ نحو 2 مليار دولار حيث ان اكثر من 80 بالمائة منه متعلق بالشركات البتروكيمياوية فيما كان لبقية مصدري السلع غير النفطية حصة اقل من 20 بالمائة في السوق الثانوية.

واكد بانه تم تخصيص 13 مليار دولار لواردات السلع الاساسية والضرورية والادوية والاجهزة الطبية حيث يتم توفيرها تدريجيا وان الواردات جارية حاليا.

وصرح بان المسؤولين المعنيين في البنك المركزي لهم تعامل جيد مع اتحاد الصرافين وهنالك برامج قيد الاعداد لتسهيل وانسيابية بيع وشراء العملة الصعبة في مكاتب الصرافة.

انتهي ** 2342

