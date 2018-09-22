ظريف: حكومة ترامب تهديد للسلام الدولي

وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' كتب ظريف، امس الجمعة: من الصحيح ان هنالك تهديدا حقيقيا ضد منطقتنا والسلام والامن الدولي؛ هذا التهديد يتمثل بشعور حكومة ترامب بالحق في زعزعة استقرار العالم بمعية شركائها المتمردين في منطقتنا.

واكد ظريف بانه علي اميركا ان تتصرف كدولة عادية، وقدم قائمة عن اجراءات اميركا 'غير العادية' علي الساحة الدولية وكتب مخاطبا المسؤولين الاميركيين:

-ليس عاديا ان تقوموا بتقويض التوافقات والتعهدات الدولية خلافا لتوصيات حلفائكم الوثيقين.

-ليس عاديا ان تقوموا بانتهاك قرار مجلس الامن الدولي الذي دعمتموه بانفسكم.

-ليس عاديا ان تعتدوا علي الدول الاخري بذرائع كاذبة وتخلفوا مئات آلاف القتلي.

-ليس عاديا ان تستخدموا الطائرات من دون طيار لقتل النساء والاطفال في اراضي الدول الاخري؛ لا ناخذ بالاعتبار موطنيكم انتم.

-ليس عاديا ان تقوموا بانشاء سجن عسكري في جزيرة بدولة اخري وتسجنوا فيها المئات من الشباب – ولربما لفترة اعوام -.

-ليس عاديا ان تفرضوا، بذريعة مواكبة الناس العاديين والابرياء، اجراءات حظر شديدة تلحق الاضرار بهم.

-ليس عاديا ان تزودوا دولة حليفة لكم بالاسلحة والدعم العسكري لتسهلوا ارتكاب جرائم حرب ضد دولة اخري؛ في هذا الصدد جرائم السعودية ضد اليمن.

-ليس عاديا ان تعاقبوا الشعب الفلسطيني الذي يرفض تسليم ارضه وكرامته لحليفكم الذي هو كيان عنصري.

-ليس عاديا ان تهددوا محكمة العدل الدولية بالعقوبات وان تلاحقوا قضاتها لسبب انهم صوتوا في ملف ضدكم.

-ليس عاديا ان تستغلوا مكانة رئاسة مجلس الامن الدولي لطرح قضايا جانبية وان تغيروا برنامجكم عدة مرات لاجتماعاته خلال اسبوع وتتصورون خطأ وكانكم تتعاملون مع موظفي البيت الابيض وان تكونوا في تناقض مع مندوبكم الدائم (في ذلك المجلس).

-ليس عاديا ان يضطر احد لاعداد مثل هذه القائمة التي يمكن ان تكون اطول بكثير.

انتهي ** 2342

