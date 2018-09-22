مندوب ايران بالامم المتحدة: سياسات اميركا في العراق فاشلة

جاء ذلك في تصريح ادلي به خوشرو للصحفيين الجمعة في الرد علي سؤال حول السبب في تطرق اميركا في الاجتماع المخصص لفلسطين الي دور ايران في المنطقة.

واضاف مندوب ايران، انه خلال اجتماع الخميس الذي اختص بقضية فلسطين والشرق الاوسط، انتقد 14 عضوا في مجلس الامن اجراءات 'اسرائيل' كما قدم مندوب الامين العام تقريرا عن تدهور الاوضاع في الاراضي المحتلة، الا ان المندوبة الاميركية هي الوحيدة التي صرحت غاضبة بان قضية الشرق الاوسط ليست قضية فلسطين و'اسرائيل' بل هي ايران وما وصفته بتدخلات ايران في العراق.

وقال، ان هذا الامر يعد حرفا للانظار (عن القضية الرئيسية وهي القضية الفلسطينية) ويعود السبب فيه الي فشل السياسات الاميركية في العراق، واللافت ان الرئيس الاميركي الحالي كان قد اعتبر مرارا تدخل اميركا في العراق بانه اكبر خطأ تاريخي ارتكبته اميركا وان تجييش القوات ادي الي الدمار وظهور الارهاب في المنطقة.



*ايران صديق طيب للعراق

وتابع مندوب ايران، ان المندوبة الاميركية تعتبر ايران هي قضية الشرق الاوسط بصورة ساذجة ونسيان للتاريخ، الا ان ايران صديق طيب للشعب العراقي وقد واكبت ودعمت الشعب العراقي ضد ارهابيي داعش والقاعدة وتدعو الي استقرار وامن واستقلال ووحدة ارض العراق.

واضاف، ان ايران لا تفكر سوي بجيرة طيبة مع العراق، بل ان اميركا بتدخلها العسكري في العراق هي التي ادت الي كل هذا الدمار والخراب في العراق والشرق الاوسط.

وقال خوشرو، ان اميركا استهدفت امرين ، الاول حرف الاذهان عن فلسطين الا انه ولحسن الحظ فقد تحدث جميع اعضاء مجلس الامن حول فلسطين ومعاناة وآلام الشعب الفلسطيني والامر الثاني هو استهداف ايران الا ان ايا من الاعضاء الاخرين لم يتحدث حول ايران.

واضاف، ان الجميع انتبه الي ان توجيه اميركا الاتهامات (لايران) والتملص من المسؤوليات لم يهدف سوي للتغطية علي فشل سياسات اميركا العدوانية في المنطقة.

يتبع ** 2342

