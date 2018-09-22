ظريف: التعامل بحاجة الي الاحترام المتبادل

طهران / 22 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، التعامل بانه بحاجة الي الاحترام المتبادل والارادة للثبات في تنفيذ التعهدات.

وقال ظريف، قال في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، الجمعة: ان الثقة المتبادلة ليست شرطاً مسبقاً للتعامل او تسوية الخلافات. الثقة تتبلور عند تنفيذ اتفاقيات كالاتفاق النووي المبني بصورة لا تنكر علي عدم الثقة المتبادلة.
واضاف: ان التعامل بحاجة الي الاحترام المتبادل والارادة للثبات في تنفيذ التعهدات.
ويشارك وزير الخارجية الايراني الاسبوع الجاري في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع نظرائه من المانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا في نيويورك للبحث في الاتفاق النووي بعد خروج اميركا منه خلافا للقوانين الدولية والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
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ظريف: التعامل بحاجة الي الاحترام المتبادل

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