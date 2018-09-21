اعتقال شخصين ضالعين في اشعال الحرائق بهور العظيم

اهواز / 21 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن المدير العام لدائرة شؤون الازمة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن اعتقال شخصين بعد اضرامهما النار في القصب بالجانب الايراني لهور العظيم.

وقال كيامرث حاجي زادة في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' اليوم الجمعة ان النيران اشتعلت اليوم الجمعة في قسم من هور العظيم قرب طريق الزهيرية.
واضاف، انه تم اعتقال شخصين يستقلان دراجة نارية كانا قد اضرما النيران في الهور.
وقال حاجي زادة، انه تم توظيف جميع الامكانيات للسيطرة علي النيران وان العمل جار لاخمادها.
يذكر ان اكثر من الفي هكتار من الجانب الايراني في هور العظيم قد التهمتها النيران خلال الاشهر الاخيرة.
وكانت النيران قد اندلعت في الجانب العراقي من هور العظيم قبل اكثر من 70 يوما ومازالت مستمرة.
يشار الي ان هور العظيم يقع ثلثه في محافظة خوزستان بايران فيما يقع ثلثاه المتبقيان داخل العراق.
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اعتقال شخصين ضالعين في اشعال الحرائق بهور العظيم

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