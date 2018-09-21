تحالف الفتح أفشل المخططات الأميركية لتشكيل حكومة طوارئ في العراق

وقالت ميثاق الحامدي في تصريحات صحفية، 'إن الفتح افشل المخططات الأميركية بإقامة حكومة طوارئ من خلال افتعال أزمة البصرة، وان واشنطن استغلت مظاهرات البصرة بزج المخربين لغرض ضرب العملية السياسية'، مشيرة الي 'ان فشل المخططات الأميركية دفع واشنطن لاستغلال مظاهرات البصرة لتحقيق أهدافها السياسية، حيث ان حرق المقرات الحزبية حصل بدعم أميركي لتأخير تشكيل الحكومة وتحويلها إلي حكومة طوارئ'.

وكان سياسيون من قوي وتيارات عراقية مختلفة، قد حذروا في وقت سابق من التدخلات والاجندات الاميركية في العراق، لاسيما في المرحلة الراهنة، وشددوا علي ضرورة ان يكون القرار العراقي وطنيا ومعبرا عن رغبات وتوجهات الشارع العراقي بعيدا عن الاملاءات والضغوطات الخارجية. في ذات الوقت الذي اكدوا فيه، فشل محاولات واشنطن وحلفائها واتباعها في المنطقة بفرض رؤيتها علي اصحاب الشأن العراقي، فضلا عن التأكيد علي ان فرض العقوبات الأميركية علي بعض فصائل المقاومة الإسلامية، حصل نتيجة فشل المشروع الاميركي في التدخل بالشأن الحكومي العراقي.

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