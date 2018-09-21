مسؤول ایرانی ینفی فتح منفذ خسروی الحدودی لزوار الاربعین

بغداد / 21 ایلول / سبتمبر /ارنا-
نفي مسؤول فی لجنة الاربعین انباء اقادت بانه سیتم قریبا فتح منفذ خسروی الحدودی امام زوار اربعینیة الامام الحسین (ع).

وفی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' فی بغداد، الیوم الجمعة نفي العمید مصطفي مرادیان الانباء الواردة التی افادت بحصول اتفاق بین ایران والعراق لفتح منفذ خسروی لزوار الاربعین، ووصفها بانها خاطئة.
واضاف مرادیان، ان هذه القضیة كانت مطروحة منذ العام الماضی وجرت العام الجاری ایضا محادثات وبذلت جهود فی هذا السیاق الا ان الجانب العراقی لم یعلن عن ای استعداد او اتفاق بهذا الصدد.
واعتبر بث مثل هذه الانباء بانه ذو تداعیات سلبیة علي الرای العام وقال، ان المسؤولین العراقیین مازالوا یعتبرون منفذ خسروی تجاری الطابع فقط.
واشار مرادیان الي ان بعض وجهات النظر المماثلة التی طرحت فی العام الماضی قد خلقت مشاكل، داعیا الي متابعة الانباء المتعلقة بزیارة الاربعین من خلال لجنة الاربعین فقط.
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مسؤول ایرانی ینفی فتح منفذ خسروی الحدودی لزوار الاربعین

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