الخارجية الايرانية تعلن عن مواساتها مع تنزانيا

وغرقت العبارة 'نيريري' وعلي متنها عدد غير معروف من الركاب ظهر الخميس، قرب جزيرة أوكارا جنوبي أكبر بحيرة في أفريقيا، وفقا لبيان صادر عن وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية في تنزانيا.

وكانت العبارة تحمل أيضا بضائع عندما انقلبت قرب رصيف الميناء، وسط ترجيحات بأن تكون الحمولة الزائدة وراء غرقها.

وغالبا ما تكون حصيلة حوادث الغرق في أفريقيا كبيرة، بسبب عدم وجود سترات للنجاة علي متن العبارات، ولأن العديد من الركاب لا يعرفون السباحة.

وعبرت الحكومة التنزانية عن اعتقادها بأن أكثر من 200 شخص غرقوا، في حادث عبارة ببحيرة فيكتوريا.

انتهي**س.ر

