اثر غرق عبارة للمسافرين في تنزانيا

الخارجية الايرانية تعلن عن مواساتها مع تنزانيا

طهران/ 21 ايلول/ سبتمبر- اعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية عن اسفه لمقتل العشرات من التنزانيين اثر غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا معبرا عن المواساة مع تنزانيا حكومة وشعبا.

وغرقت العبارة 'نيريري' وعلي متنها عدد غير معروف من الركاب ظهر الخميس، قرب جزيرة أوكارا جنوبي أكبر بحيرة في أفريقيا، وفقا لبيان صادر عن وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية في تنزانيا.
وكانت العبارة تحمل أيضا بضائع عندما انقلبت قرب رصيف الميناء، وسط ترجيحات بأن تكون الحمولة الزائدة وراء غرقها.
وغالبا ما تكون حصيلة حوادث الغرق في أفريقيا كبيرة، بسبب عدم وجود سترات للنجاة علي متن العبارات، ولأن العديد من الركاب لا يعرفون السباحة.
وعبرت الحكومة التنزانية عن اعتقادها بأن أكثر من 200 شخص غرقوا، في حادث عبارة ببحيرة فيكتوريا.
انتهي**س.ر



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الخارجية الايرانية تعلن عن مواساتها مع تنزانيا

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