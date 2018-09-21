خطيب جمعة طهران: السيد ترامب لقد فقدت الشرق الاوسط

طهران/ 21 ايلول/ سبتمبر- قال خطيب جمعة طهران المؤقت ان فلسفة سلوك ترامب ونتانياهو وبن سلمان قائمة علي 'اننا لو تراجعنا امام ايران سنفقد الشرق الاوسط' ، فليعلم السيد ترامب انه فقد الشرق الاوسط كما ان اجهزة مخابرات الكيان الصهيوني تعلم جيدا كم تبلغ قدرات حزب الله واهالي غزة النابعة من الايمان وانه آن لها الاوان كي تقول الوداع .

وتطرق خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام 'سيد محمد حسن ابو ترابي فرد' في الخطبة الثانية من صلاة جمعة طهران اليوم الي ذكري عاشوراء واسبوع الدفاع المقدس والذكري السنوية للحرب المفروضة قائلا ان فصائل المقاومة سواء في لبنان او العراق تعلمت المنطق العملي لواقعة عاشوراء من الدفاع المقدس.
واوضح خطيب جمعة طهران ان الشعب الايراني الذي استطاع خلال العقود الاربعة الماضية التصدي لغطرسة الاستكبار العالمي بزعامة اميركا، لايخشي الموت.
وشدد علي ضرورة ان تستند الخطوات الي العلم والمعرفة والأخلاق والعقلانية باعتبار ان ذلك هو احد الدروس المهمة لعاشوراء مؤكدا ان المدراء لابد ان يتعلموا من عاشوراء درس السلوك العلمي، وان جميع انتصارات الثورة والامة الاسلامية تكمن في معرفة القائد الصالح واطاعته.
انتهي**س.ر



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خطيب جمعة طهران: السيد ترامب لقد فقدت الشرق الاوسط

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