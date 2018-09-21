مشاركة 600 قطعة بحرية في استعراض القوات المسلحة في بندر عباس

وقال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية إنّ عشرات المقاتلات التابعة للقوة الجوية للجيش والحرس ستشارك ايضاً في الاستعراض فضلاً عن مشاركة 200 قطعة بحريه شعبية كمشاركة جماهيرية تعبوية نيابة عن آلاف السفن الشعبية الاُخري.

وأعلن العميد شريف بأنّ المنجزات والكفاءة الدفاعية للقوات المسلحة سيتم استعراضها بجدارة في إطار وحدات محمولة بحرياً وبرياً وجوياً ودفاعيا.

واكد ان اقامه هذا الاستعراض العسكري علي شواطئ الخليج الفارسي وبالقرب من مضيق هرمز سيظهر ان القوات المسلحه للجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة لتنفيذ ارادة النظام والشعب الايراني للتصدي لاي تهديد معاد في هذه المنطقة الاستراتيجية.

ومن المقرر ان يلقي رئيس مجلس الشوري الاسلامي كلمة في هذا الاستعراض.

انتهي**س.ر

