الكويت توافق علي سفير طهران الجديد

ولم تسم 'القبس' الكويتية التي نقلت الخبر السفير الجديد لكن بعض المصادر المطلعة اشارت الي تعيين 'محمد ايراني' سفيرا جديدا لايران في الكويت.

وكان 'ايراني' سفيرا لايران في الاردن ولبنان ومديرا عاما لدائرة الشرق الاوسط بالخارجية الايرانية.

انتهي**س.ر

