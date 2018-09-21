الكويت توافق علي سفير طهران الجديد

الدوحة/ 21 ايلول/ سبتمبر- كشف مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا علي السعيد، عن موافقة الوزارة علي اعتماد سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية خلفا للسفير علي رضا عنايتي.

ولم تسم 'القبس' الكويتية التي نقلت الخبر السفير الجديد لكن بعض المصادر المطلعة اشارت الي تعيين 'محمد ايراني' سفيرا جديدا لايران في الكويت.
وكان 'ايراني' سفيرا لايران في الاردن ولبنان ومديرا عاما لدائرة الشرق الاوسط بالخارجية الايرانية.
انتهي**س.ر



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الكويت توافق علي سفير طهران الجديد

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