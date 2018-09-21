ايران تشارك في منتدي بكين 2018 لحقوق الانسان

وتبادل المشاركون في المنتدي الآراء حول قضايا القضاء علي الفقر والحق في البقاء والتنمية، بالإضافة إلي خبرة الصين في الحد من الفقر والتعاون الدولي في الحد من الفقر والجهود المبذولة لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للإنسانية وأهميتها بالنسبة لحماية حقوق الإنسان.

ويعد منتدي بكين لحقوق الإنسان، الذي عقد لأول مرة في عام 2008، بمثابة منصة هامة للتبادل والحوار والتعاون العملي في مجال حقوق الإنسان.

ومثل ايران في المنتدي سيد حسين رضواني سفير ايران الاسبق في النرويج خبير مركز الدراسات السياسية والدولية بوزراة الخارجية.

انتهي**س.ر

