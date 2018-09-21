نص رسالة الرئیس روحانی الي مؤتمر الاتحاد العالمی للاشوریین المنعقد فی لبنان

فیما یلی نص الرسالة:

السلام علیكم ورحمة الله وبركاته

اری من الواجب ان استهل كلمتی بتوجیه تحیاتی ومشاعری الصداقه الی جمیع الاشوریین فی العالم والی مواطنینا الاشوریین الاعزاء علی وجه الخصوص.

یمر الیوم خمسون عاما من حیاة موسسة سیاسیة عالمیة هذه المؤسسه التی ابصرت النور فی هذا الوطن و ترعرعت فی مهده ثم انتشرت اغصانها و اوراقها فی بقیه ربوع العالم و هی بقیت مستمره فی نهجها كما كانت رسالتها منذ النشاه الاولی و هی رساله السلام والصداقه و التعایش السلمی مع الاخرین فاصبحت رساله خالده تحت عنوان الاتحاد العالمی للاشوریین

فقد كان الاشوریون الایرانیون طیله التاریخ شركاء مع بقیه الطوائف فی ایران فی كل المعاناه والالام و المظالم التی مورست بحق هذا الوطن حیث خاضوا الی جانب بقیه ابناء الشعب الایرانی غمار المعركه ضد الاجانب بانفسهم و اموالهم و انهم لم یدخروا جهدا للحظه واحده فی مسیر اعتلاء شان بلدهم و رقیه و ان الدور الذی اداه الاشوریون طیله التاریخ فی مجال التعایش و التفاهم مع المسلمین كان بارزا دوما كما كانت العلاقه بین المسلمین والمسیحین ممیزه بسبب القواسم المشتركه فی اسس الدین و معتقداته

و علی هذا الاساس فان للمسیحین مكانه خاصه لدینا كما یتطرق القران الكریم فی عدید من ایاته الی النبی السید المسیح علیه السلام

اننی باسم الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه حكومه و شعبا اتطلع الی ان نشهد حفظ الارتباط والانسجام وَالتفاعل الشامل بین جمیع الاشوریین مع المسلمین و سائر المسیحیین فی شتی دول العالم متمنیا لكم السلام و الطمانینه و الرفعه.

هذا وقد تلا رسالة الرئیس روحانی فی افتتاحیة المؤتمر یوم امس الخمیس فی بیروت القائم بأعمال السفارة الإیرانیة فی لبنان أحمد حسینی.

انتهي**2054**س.ر

