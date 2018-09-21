احتراق حافلة ونجاة ركابها في غرب ايران

وقال العقيد عزيزي في تصريح ادلي به لمراسل 'ارنا' مساء الخميس، ان سائق الحافلة انتبه الي حدوث حريق خلف الحافلة قرب مدينة همدان في الطريق الي كرج مركز محافظة البرز غرب طهران.

واضاف، ان السائق سارع علي الفور لانزال الركاب من الحافلة دون ان يصاب اي منهم باذي.

وتابع العقيد عزيزي، ان سيارة دورية تابعة لشرطة المرور صادف مرورها في المكان وحاول طاقمها اطفاء الحريق بقنينتين لهذا الغرض الا ان محاولتهم لم تفلح واحترقت الحافلة بالكامل قبل وصول فرق الاطفاء الي المكان.

وصرح بان السبب ليس معلوما لغاية الان وان التحقيق جار في الوقت الحاضر.

انتهي ** 2342

