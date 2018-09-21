اقامة مراسم عاشوراء الحسین (ع) فی مختلف دول العالم

ففی الصین اقیمت مراسم العزاء فی السفارة الایرانیة فی بكین والقنصلیتین الایرانیتین فی شنغهای وغوانجو، بمشاركة المئات من ابناء الجالیة الایرانیة اضافة الي محبی اهل البیت (ع) من الدول الاخري المقیمین والمسافرین من دول مثل الهند وباكستان وجمهوریة اذربیجان وبعض الدول العربیة مثل العراق ولبنان.

وفی الیابان اقیمت مراسم عزاء فی السفارة الایرانیة بحضور الایرانیین المقیمین ومحبی اهل البیت (ع) من باكستان وافغانستان.

كما اقیمت مراسم عزاء بالمناسبة فی السفارة الایرانیة فی كوریا الجنوبیة حیث تحدث السفیر حسن طاهریان عن اهمیة نهضة الامام الحسین (ع) واعتبرها ملهمة للكثیر من التطورات السیاسیة ومنها الثورة الاسلامیة فی ایران.

وكانت هنالك مراسم عزاء مماثلة فی دول جنوب شرق اسیا ومنها مالیزیا التی شهدت مراسم عزاء مهیبة فی مركز 'ام سی ای' فی العاصمة كولالمبور بحضور عدد كبیر من الایرانیین ومحبی اهل بیت النبوة والرسالة.

كما جرت مراسم فی عزاء الامام الحسین فی ذكري عاشوراء فی العدید من مدن باكستان والهند وافغانستان بمشاركة محبی اهل البیت (ع)؛ سنة وشیعة.

وفی تركیا جرت مراسم عزاء بمشاركة حاشدة فی مدینتی اسطنبول وانقرة، استذكارا للمصیبة الكبري باستشهاد الحسین (ع).

كما شاركت حشود غفیرة فی ذكري عاشوراء فی العاصمة البریطانیة لندن حیث جاب المشاركون العدید من الشوارع فیها، مرددین هتاف 'لبیك یا حسین' تجدیدا للعهد والمیثاق مع اهدافه.

وكانت هنالك مراسم مماثلة فی العدید من الدول الاخري ومنها البوسنة والهرسك والیونان وكوبا وروسیا.

انتهي ** 2342

