مشاركة ايرانية في المؤتمر النسوي لاتحاد اوراسيا

وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة له هذا المؤتمر الذي يعقد بعنوان 'دور النساء في الامن العالمي والتنمية المستديمة'، ويعد اكبر مؤتمر عالمي حول قضايا ودور المراة.

ويحضر اعمال المؤتمر ايضا مندوبون عن اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل العالمية وكذلك النادي التجاري النسوي لمنتدي بريكس.

والي جانب المنظمات الدولية تشارك مندوبات البرلمانات من مختلف الدول ومسؤولات سياسيات وناشطات اقتصاديات.

وتشارك البرلمانية بروانة سلحشوري مندوبة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المؤتمر الذي يعقد بهدف تعزيز وتنمية التعاون النسوي المؤثر في سياق معالجة المشاكل وايجاد اجواء الثقة والتعاون في العالم.

انتهي ** 2342

