حرس الحدود الایرانی یتصدي لخلیة ارهابیة حاولت التسلل الي البلاد

طهران / 20 ایلول / سبتمبر /ارنا-
أعلن قائد فوج حرس الحدود فی منطقة میرجاوة فی محافظة سیستان وبلوجستان (جنوب شرق ایران)، ان قوات حرس الحدود تصدت لمحاولة تسلل من قبل عناصر خلیة ارهابیة بغطاء تهریب مخدرات وأجبرتهم علي الفرار.

وقال العقید ابراهیم جنتی فی تصریح له الیوم الخمیس: ان قوات حرس الحدود المنتشرة ضمن دوریات فی منطقة 'ریغ ملك' التابعة لقضاء میرجاوة، ومن خلال العملیات الاستخباریة ورصدها الدقیق للحدود، اشتبكت مع عدد من عناصر الجماعات الارهابیة الذین حاولوا التسلل الي الاراضی الایرانیة بغطاء مهربی مخدرات.
وأضاف: ان حرس الحدود الغیاري فی فوج قوات الحدود بمنطقة میرجاوة، قد شلوا فی هذه الاشتباكات حركة المعتدین والعناصر العمیلة التابعة للجماعات الارهابیة.
وقال: انه عندما عجز المعتدون عن مواجهة قوات حرس الحدود الایرانی، لاذوا بالفرار الي عمق اراضی الدولة المجاورة.
واضاف: انه تم خلال هذه الاشتباكات ضبط شحنة من المخدرات تزن 150 كیلوغراما.
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حرس الحدود الایرانی یتصدي لخلیة ارهابیة حاولت التسلل الي البلاد

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