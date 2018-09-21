شركة `فولكس واغن` تنفي نبأ الانسحاب من السوق الايرانية

وأصدرت شركة 'فولكس واغن' بيانا، نفت فيه الاخبار التي زعمت ان هذه الشركة اتخذت قرارا بالانسحاب من السوق الايرانية بسبب الضغوط الاميركية.

وكان موقع بلومبيرغ الاخباري، قد نشر يوم الاربعاء نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة ان المسؤولين الاميركان تمكنوا من اقناع فولكس واغن بالانسحاب من السوق الايرانية لئلا تتعرض للحظر الاميركي الاحادي الذي يدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين القادمين.

وقد أعلن السفير الاميركي لدي برلين، ريتشارد غرنل، بعد تلقيه الخبر، عن ترحيبه بهذا الامر.

الا ان رويترز نقلت عن مسؤولي هذه الشركة الألمانية، بأن هذا الخبر لا صحة له، مؤكدين ان مواقف الشركة لم تتغير تجاه ايران.

وكان السفير غرنل قد ادعي انه أمضي الاسابيع الاخيرة في التفاوض مع فولكس واغن، وقد تم التوصل الي اتفاقات بشأن تفاصيل نوع العلاقات ما بعد الحظر بين هذه الشركة الألمانية وايران.

لكن رويترز نقلت عن مصدر مرتبط بفولكس واغن، ان احدا في هذه الشركة لم يتفاوض مع غرنل، كما قال المتحدث باسم فولكس واغن ان موقف هذه الشركة لم يتغير تجاه ايران.

انتهي ** 2342

