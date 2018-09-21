شركة 'فولكس واغن' تنفي نبأ الانسحاب من السوق الايرانية

طهران / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
نفت شركة 'فولكس واغن'، يوم الخميس، نبأ انسحاب هذه الشركة من السوق الايرانية، واكدت بان موقفها تجاه ايران لم يتغير، وذلك بعد ان رحب السفير الاميركي في ألمانيا بنشر خبر انسحاب الشركة من ايران.

وأصدرت شركة 'فولكس واغن' بيانا، نفت فيه الاخبار التي زعمت ان هذه الشركة اتخذت قرارا بالانسحاب من السوق الايرانية بسبب الضغوط الاميركية.
وكان موقع بلومبيرغ الاخباري، قد نشر يوم الاربعاء نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة ان المسؤولين الاميركان تمكنوا من اقناع فولكس واغن بالانسحاب من السوق الايرانية لئلا تتعرض للحظر الاميركي الاحادي الذي يدخل حيز التنفيذ خلال الشهرين القادمين.
وقد أعلن السفير الاميركي لدي برلين، ريتشارد غرنل، بعد تلقيه الخبر، عن ترحيبه بهذا الامر.
الا ان رويترز نقلت عن مسؤولي هذه الشركة الألمانية، بأن هذا الخبر لا صحة له، مؤكدين ان مواقف الشركة لم تتغير تجاه ايران.
وكان السفير غرنل قد ادعي انه أمضي الاسابيع الاخيرة في التفاوض مع فولكس واغن، وقد تم التوصل الي اتفاقات بشأن تفاصيل نوع العلاقات ما بعد الحظر بين هذه الشركة الألمانية وايران.
لكن رويترز نقلت عن مصدر مرتبط بفولكس واغن، ان احدا في هذه الشركة لم يتفاوض مع غرنل، كما قال المتحدث باسم فولكس واغن ان موقف هذه الشركة لم يتغير تجاه ايران.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

فولكس واغن

السوق الايرانية

اميركا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

شركة

معظم المشاهدات

الصاروخ الذي أسقط طائرة بن يحيي عراقي والشاذلي واجه صدام بالحقيقة

عبد العزيز بوباكير كاتب مذكرات الشاذلي بن جديد لـ إرنا

الصاروخ الذي أسقط طائرة بن يحيي عراقي والشاذلي واجه صدام بالحقيقة

ایران تطالب بادانة التهدید النووی الصهیونی ضدها

فی رسالة الي مجلس الامن الدولی وامین عام الامم المتحدة

ایران تطالب بادانة التهدید النووی الصهیونی ضدها

مصافی النفط الهندیة تسدد اثمان مشتریاتها من ایران بالروبیة

مصافی النفط الهندیة تسدد اثمان مشتریاتها من ایران بالروبیة

السيد نصر الله: هذا عام الانتهاء من داعش عسكرياً.. وسوريا تتجه الي هدوء كبير

السيد نصر الله: هذا عام الانتهاء من داعش عسكرياً.. وسوريا تتجه الي هدوء كبير

مطلب ايران هو التنفيذ المتوازن للاتفاق النووي

سفير ايران في هولندا:

مطلب ايران هو التنفيذ المتوازن للاتفاق النووي

أحدث الأخبار

حرس الحدود الایرانی یتصدي لخلیة ارهابیة حاولت التسلل الي البلاد

حرس الحدود الایرانی یتصدي لخلیة ارهابیة حاولت التسلل الي البلاد

طهران تؤكد ضرورة الضغط علي الكيان الصهيوني للانضمام لمعاهدة `ان بي تي`

طهران تؤكد ضرورة الضغط علي الكيان الصهيوني للانضمام لمعاهدة 'ان بي تي'

شركة `فولكس واغن` تنفي نبأ الانسحاب من السوق الايرانية

شركة 'فولكس واغن' تنفي نبأ الانسحاب من السوق الايرانية

قائد الثورة يحضر مراسم عزاء عاشوراء ذكري استشهاد الحسين (ع)

قائد الثورة يحضر مراسم عزاء عاشوراء ذكري استشهاد الحسين (ع)

الشعب اليمني معني ببذل كل جهد حتي يتحقق النصر

السيد عبد الملك في عاشوراء:

الشعب اليمني معني ببذل كل جهد حتي يتحقق النصر

موضوعات مرتبط