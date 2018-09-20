قائد الثورة يحضر مراسم عزاء عاشوراء ذكري استشهاد الحسين (ع)

طهران / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
حضر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مساء اليوم الخميس مراسم عزاء عاشوراء ذكري استشهاد الامام الحسين (ع).

وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمي الخامنئي ان المراسم بدات بقراءة دعاء 'التوسل' من قبل مهدي سماواتي.
واضاف، ان حجة الاسلام مسعود عالي تحدث بالمناسبة كما قرأ المنشد محمد رضا طاهري مراثي حسينية.
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قائد الثورة يحضر مراسم عزاء عاشوراء ذكري استشهاد الحسين (ع)

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