قائد الثورة يحضر مراسم عزاء عاشوراء ذكري استشهاد الحسين (ع)

وافاد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمي الخامنئي ان المراسم بدات بقراءة دعاء 'التوسل' من قبل مهدي سماواتي.

واضاف، ان حجة الاسلام مسعود عالي تحدث بالمناسبة كما قرأ المنشد محمد رضا طاهري مراثي حسينية.

انتهي ** 2342

