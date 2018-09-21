السيد عبد الملك في عاشوراء:

الشعب اليمني معني ببذل كل جهد حتي يتحقق النصر

طهران / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم الخميس أن تحالف العدوان لن يرغم الشعب اليمني علي الاستسلام مهما ارتكب من جرائم ومجازر، داعيا أحرار الشعب اليمني إلي النفير والتحرك الجاد والواسع للجبهات في الساحل الغربي والحدود.

وقال خلال كلمة له بمناسبة ذكري يوم عاشوراء، ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام 'مهما تمادي تحالف العدوان في الإجرام والوحشية فنحن صامدون ولن نستسلم نهائيا'.

وأوضح في سياق كلمته أن مشكلة تحالف العدوان مع اليمنيين هي تمسك الشعب بالحرية والكرامة مشيرا إلي أن الشعب اليمني معني اليوم ببذل كل جهد علي كل صعيد حتي يتحقق النصر بإذن الله.

وجدد السيد تأكيده علي أن الشعب اليمني ثابت وصامد في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وتمسكه بمواقفه المبدئية تجاه القضايا الكبري وعلي رأسها فلسطين وحق الشعب اليمني في الحرية.

كما أكد السيد علي وقوف الشعب اليمني إلي جانب المقاومة وأحرار الأمة في مناهضة الهيمنة الأمريكية والتصدي للعدو الإسرائيلي، والتضامن مع الشعب البحريني.

وفي السياق ذاته، قال السيد عبدالملك ' نتطلع إلي الحسين وحيدا فريدا والأعداء محيطون به من كل جانب فما زاده ذلك إلا قوة وصلابة'.

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الشعب اليمني معني ببذل كل جهد حتي يتحقق النصر

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الشعب اليمني معني ببذل كل جهد حتي يتحقق النصر

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