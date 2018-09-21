الشعب اليمني معني ببذل كل جهد حتي يتحقق النصر

وقال خلال كلمة له بمناسبة ذكري يوم عاشوراء، ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام 'مهما تمادي تحالف العدوان في الإجرام والوحشية فنحن صامدون ولن نستسلم نهائيا'.



وأوضح في سياق كلمته أن مشكلة تحالف العدوان مع اليمنيين هي تمسك الشعب بالحرية والكرامة مشيرا إلي أن الشعب اليمني معني اليوم ببذل كل جهد علي كل صعيد حتي يتحقق النصر بإذن الله.



وجدد السيد تأكيده علي أن الشعب اليمني ثابت وصامد في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وتمسكه بمواقفه المبدئية تجاه القضايا الكبري وعلي رأسها فلسطين وحق الشعب اليمني في الحرية.



كما أكد السيد علي وقوف الشعب اليمني إلي جانب المقاومة وأحرار الأمة في مناهضة الهيمنة الأمريكية والتصدي للعدو الإسرائيلي، والتضامن مع الشعب البحريني.



وفي السياق ذاته، قال السيد عبدالملك ' نتطلع إلي الحسين وحيدا فريدا والأعداء محيطون به من كل جانب فما زاده ذلك إلا قوة وصلابة'.



انتهي ** 2342

