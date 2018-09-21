ناشطة سلام اميركية تحتج علي تصريحات مسؤول اميركي ضد ايران

نيويورك / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
احتجت ناشطة السلام الاميركية ميديا بنجامين علي تصريحات رئيس فريق العمل الخاص بايران في الادارة الاميركية، برايان هوك، وقالت انكم تريدون فبركة ملف للحرب ضد ايران.

وافاد مراسل وكالة 'ارنا' ان ناشطة السلام ميديا بنجامين وحين انتهاء القسم الاول من تصريحات برايان هوك، اعتلت المنصة وطرحت آراءها ومن ثم قام رجال الشرطة بانزالها من المنصة بعد ان كبلوا يديها.
وقالت بنجامين مخاطبة هوك: ان المجتمع الدولي يريد الحفاظ علي الاتفاق النووي.. المانيا وبريطانيا وفرنسا الذين هم حلفاؤنا يريدون حفظ الاتفاق.
وقالت في الرد علي تصريحات هوك الذي قال باننا نريد ان تتصرف ايران كدولة طبيعية: تعالوا لنتحدث عن السعودية؛ دولة حليفة لنا الا انها تعد اكبر تهديد للمجتمع الدولي.
واضافت: انني اريد التساؤل هل ان العقوبات تضر الحكومة ام الشعب الايراني ؟ من المؤكد انها تضر الشعب الايراني.
وتابعت: انكم تريدون فبركة ملف للحرب ضد ايران. مثلما فبركتم ملفا للحرب ضد العراق. انكم تفعلون بالضبط ما فعلتم بشان ملف العراق.
واكدت بنجامين: اننا لا نريد حربا اخري في منطقة الشرق الاوسط. ماذا كانت نتيجة الحرب علي العراق وليبيا ؟ لقد خلقنا كارثة للشعب السوري، ماذا فعلنا بشان اليمن؟.
واضافت: ان القنابل السعودية هي التي تقتل الكثير من ابناء الشعب اليمني.
وقالت ناشطة السلام في ختام كلامها حين خروجها من القاعة: لنكن واقعيين، لا للحرب مع ايران ، نعم للسلام مع ايران.
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ناشطة سلام اميركية تحتج علي تصريحات مسؤول اميركي ضد ايران

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