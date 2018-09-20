ظريف: مزاعم اميركا حول الاتفاق النووي خاطئة

وردا علي تصريح رئيس فريق العمل الخاص بايران في الادارة الاميركية برايان هوك بشأن الاتفاق النووي، كتب ظريف في تغريدة له علي تويتر: ان الولايات المتحدة وصفت الاتفاق النووي بانه اتفاق فردي بين حكومتين وتدعي الان بانها تسعي لعقد معاهدة جديدة، وهذا كله خاطئ.

واضاف: ان الاتفاق النووي اتفاق دولي حظي بقرار صادر وملزم من قبل مجلس الامن الدولي.

وتابع وزير الخارجية الايراني: انه فضلا عن ذلك فان الولايات المتحدة نقضت تعهداتها وهي تواجه الان ملفين في محكمة العدل الدولية (في لاهاي).

وأرفق وزير الخارجية الايراني، تغريدته بمقطع عن التعامل بقسوة من قبل مسؤولي مؤسسة 'هودسن' مع الناشطة الاميركية المؤيدة للسلام، ميدي بنجامين، خلال احتجاجها علي تصريحات رئيس فريق العمل الخاص بايران في الادارة الاميركية برايان هوك الذي قال ردا علي هذا الاحتجاج؛ يبدو انها لم تتناول قهوتها الصباحية، وكتب ظريف: ان الولايات المتحدة تعرف فقط الاستهزاء بدعاة السلام.

وكان برايان هوك، رئيس فريق العمل الخاص بإيران بالادارة الاميركية، اعتبر في كلمة القاها في مؤسسة 'هودسن' ، الاتفاق النووي بأنه اتفاق فردي بين الحكومة الايرانية وباراك اوباما (الرئيس الاميركي السابق)، وقال: ان واشنطن الآن بصدد عقد معاهدة مع ايران لتقييد البرنامج الصاروخي والنووي الايراني بشكل متزامن، وتتم المصادقة عليها في مجلس الشيوخ.

وكانت ناشطة اميركية ترتدي قميصا كتب عليه 'السلام مع ايران' اعتلت المنصة بعد كلمة لبراين هوك، وتكلمت لدقائق احتجاجا علي تصريحات هوك واتهمته بأنه يحاول اثارة حرب ضد ايران وفبركة ملفات ضدها كما فعلت اميركا مع العراق.. وقام مسؤولو الامن بسحبها بالقوة من المنصة.. وقامت مؤسسة هودسن بعد ذلك بحذف هذا المقطع من موقعها.

كما تطرقت هذه الناشطة الي دعم اميركا للسعودية، واصفة الرياض بأنها تشكل اكبر تهديد للعالم، واشارت الي حرب اليمن، قائلة كيف تتجرأون علي الحديث عن قضية اليمن في حين ان القصف السعودي يمارس قتل الشعب اليمني.

وشددت علي ان الحظر الاميركي ضد ايران يؤدي الي الإضرار بالشعب الايراني، مضيفة ان علي اميركا ان تمضي نحو السلام مع ايران.

انتهي ** 2342

