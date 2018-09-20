نقل عشرات الالاف من الزائرين لاحياء العاشر من محرم الحرام

وقال رئيس اللجنة الساندة ومسؤول القاطع الجنوبي لنقل زوار المناسبات الدينية في وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العراقية بشير الجنديل الخزاعي في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ،انه ' بتوجيه مباشر من قبل وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة آن نافع اوسي وتحت شعار ( خدمة الزائرين شرف لنا) ساهمت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بحملة نقل زوار العتبات المقدسة في ذكري العاشر من محرم الحرام ذكري استشهاد الامام الحسين عليه السلام بعدد كبير من الاليات بلغ بحدود ٥٠٠ الية في القاطع الجنوبي .

واضاف ان 'مركبات شملت النقل وكابسات النفايات وآليات التنظيف وغيرها بدعم مباشر من حميد مزهر رئيس اللجنة الوزارية العليا لنقل الزائرين'.

وبين ان حركة اليات نقل للزائرين هي ضمن طريق بابل-كربلاء قاطع ( قنطرة السلام -سيطرة ام الهوي ) بمسافة ٥٤ كم ذهابا 'مبينا' الاستمرار في هذه الخدمة المباركة لحين خروج اخر زائر من المدينة المقدسة.

وتابع ان ' هذه الاليات ساهمت بشكل كبير في نقل الزائرين من العراقيين والأجانب والتي ساهمت بتخفيف الكاهل عنهم 'مبينا ان' الاليات ساهمت لغاية اللحظة بنقل عشرات الآلاف من الزائرين الكرام.

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