الملايين يحيون ذكري استشهاد الإمام الحسين في كربلاء

واورد موقع 'الفرات نيوز' ان العتبات المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والكاظمية المقدسة والعتبتين العسكريتين في سامراء بادرت بتنظيم أماكن المواكب الحسينية ومواكب العزاء المؤدية الي مراقد الائمة الاطهار، فيما اكدت الهيئات المسؤولة علي المواكب تقديم الدعم اللازم للمواكب الخدمية من قبيل توفير الماء الصالح للشرب والفرش والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لتسهيل عملية دخول الشاحنات الخاصة بحمل أمتعتهم ومستلزمات الموكب لخدمة الزائرين.

وكشفت العتبة الحسينية المقدسة عن نشر 5 الاف متطوع من مختلف الاختصاصات في منطقة ما بين الحرمين الشريفين ومركز المدينة القديمة والطوق الامني داخل مركز مدينة كربلاء، فيما اعلن قسم الشؤون الطبية عن خطته الخاصة بتقديم الخدمات الطبية للزائرين خلال زيارة عاشوراء حيث تم نصب عدد كبير من المفارز الخارجية ونشرها في المدينة بالاضافة الي فتح عيادات خارجية ودعمها بكافة المستلزمات الطبية في كربلاء.

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، الخطة الأمنية والخدمية والصحة وفي النقل لشهر محرم الحرام وزيارة ذكري عاشوراء.

واكد قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زيني ان' القطعات الامنية منتشرة في جميع الشوارع و الازقة' مؤكداً ان 'هذه الزيارة خالصة للإمام الحسين عليه السلام و لا نخشي المندسين كون قواتنا الاستخبارية منتشرة مع المواكب الحسينية'.

كما قال ممثل وزارة النقل خضر جاسم عودة ان الوزارة 'ستشارك بـ 150 باصاً وسيكون القطار من ضمن خطة النقل'.

ووضعت القوات الامنية بمشاركة قوات الحشد الشعبي في المحافظات التدابير والاحتياطات الكفيلة بحفظ الامن والقضاء علي الجريمة من خلال مسكها الارض بقوة واستنفار كافة الجهود وإخراج الدوريات الالية والراجلة و أجراء علي المسح الميداني المستمر والدوري ليلا ونهارا، واتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر من خلال التنسيق العالي بين كافة القوات الأمنية مع تكثيف التواجد الأمني الفعال في المحاور والميادين.

انتهي ** 2342

