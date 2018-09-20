ازدياد سفر مواطني جهورية اذربيجان الي ايران

باكو / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلنت دائرة الحدود في جمهورية اذربيجان بان سفر مواطني هذه الجمهورية الي الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ازداد بنسبة 43.4 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الاولي من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت ايران في المرتبة الثانية من حيث سفر مواطني جمهورية اذربيجان اليها والمرتبة الرابعة من حيث سفر مواطنيها الي جمهورية اذربيجان.
وقالت الدائرة في بيان اصدرته اليوم الخميس ان سفر مواطني جمهورية اذربيجان الي الدول الاخري قد ازداد بنسبة 11.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة اذ بلغ 3 ملايين و 89 الفا.
وحسب التقرير فقد زار 30.9 بالمائة منهم جورجيا و 29.7 بالمائة ايران و 19.6 بالمائة روسيا و 13.4 بالمائة تركيا و 1.6 بالمائة اوكرانيا و 1 بالمائة الامارات و 3.8 بالمائة الدول الاخري.
ووفقا للتقرير فقد زار مليون و 876 الفا من الدول الاخري جمهورية اذربيجان منهم 31.6 بالمائة من روسيا و 19.5 بالمائة من جورجيا و 9.8 بالمائة من تركيا و 9.4 بالمائة من ايران والبقية من دول اخري.
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ازدياد سفر مواطني جهورية اذربيجان الي ايران

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