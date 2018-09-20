في برقية تعزية لنظيره الروسي..

الأسد: حادثة اسقاط الطائرة نتيجة للصلف الإسرائيلي

طهران / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد إن حادثة اسقاط الطائرة الروسية المؤسفة هي 'نتيجة للصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة والتي دائما ما تستخدم أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة وتنفيذ عدوانها في منطقتنا'.

وفي برقية تعزية وجهها بشار الأسد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أعرب فيها عن 'خالص التعازي باستشهاد العسكريين الروس في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية في البحر المتوسط مؤكداً أن هذه الحادثة هي نتيجة الصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة'.

وأضاف: 'إن هذه الحادثة المؤسفة هي نتيجة للصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة والتي دائما ما تستخدم أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة وتنفيذ عدوانها في منطقتنا'.

وتابع: نحن علي أتم الثقة أن مثل هذه الأحداث المفجعة لن تثنيكم وتثنينا عن مواصلة مكافحة الإرهاب الذي تمتزج في سبيل مكافحته دماء عسكريينا وعسكرييكم الأبطال وآخرهم شهداء طائرة ايل ٢٠ .

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الأسد: حادثة اسقاط الطائرة نتيجة للصلف الإسرائيلي

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