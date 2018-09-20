كمالوندي: التعاون بين طهران وموسكو سيستمر في مجال الطاقة النووية

موسكو / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بان التعاون بين ايران وروسيا في المجال النووي سيستمر.

وفي حوار اجرته معه وكالة 'سبوتنيك' قال كالوندي، ان روسيا متواجدة منذ بداية المفاوضات النووية وهي ضامنة للحق الإيراني النووي، هناك تعاون رفيع المستوي بين إيران وروسيا، حيث تم انشاء محطة حرارية (محطة بوشهر النووية) بقدرة 1000 ميغاواط بالتعاون مع روسيا، وهي تعمل حاليا وهناك وحدتان أيضا بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما يتم بناؤهما حاليا.
واضاف، هناك ايضا تعاون في مجال إنتاج النظائر المستقرة بين البلدين ونستطيع أن نقول إنه تعاون جيد، فضلا عن مفاوضات جارية حالية بين الطرفين الإيراني والروسي لإنشاء محطات حرارية صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال، لقد عقد اجتماع خلال المؤتمر الثاني والستين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بين رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، ورئيس الوكالة الروسية للطاقة الذرية إليكسي ليخاتشوف، في فيينا، وأجريا مفاوضات كانت مفيدة وثمينة.
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كمالوندي: التعاون بين طهران وموسكو سيستمر في مجال الطاقة النووية

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