اقامة مراسم العزاء العاشورائیة فی ذكري استشهاد الحسین (ع)

وتموج ایران بالملایین من المشاركین فی مختلف انحاء البلاد فی اطار مواكب مقامة منذ الاول من محرم الحرام او بصورة مجموعات عزاء سائرة تجوب الشوارع والساحات.

وفی هذه المواكب یقوم المنشدون بقراءة المراثی الحسینیة فیما یجری اللطم علي الصدور من قبل المشاركین مواساة للمصیبة الكبري التی حلت باهل بیت النبوة وموضع الرسالة الا وهی استشهاد الامام الحسین (ع) وثلة من اهل بیته واصاحبه البررة فی یوم الطف بكربلاء.

ویرفع المشاركون المتوشحون بالسواد حزنا فی المراسم الاعلام السوداء والحمراء والخضراء ویرددون المراثی الحسینیة ویرفعون النداءات التی تعبر عن الحزن والمواساة والثبات علي النهج وتجدید العهد والمیثاق مع الحسین (ع) واهدافه الرسالیة فی الدفاع عن الحق ومقارعة الظلم والطاغوت فی ای عصر ومكان.

وقد استشهد الامام ابی عبدالله الحسین (ع) وثلة من اهل بیته واصحابه البررة یوم العاشر من محرم عام 61 للهجرة علي ید جیش یزید بن معاویة بقیادة عمر بن سعد.

وفی هذه الذكري الالیمة تقام مراسم العزاء استذكارا لهذه المصیبة الكبري فی ایران والعراق خاصة فی المرقد المقدسة ومختلف انحاء العالم الاسلامی ودول العالم الاخري.

انتهي ** 2342

