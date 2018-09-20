تتويج شباب ايران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

طهران / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
توج منتخب شباب ايران بالمصارعة الرومانية بطلا للعالم للمرة الثانية علي التوالي.

وفي منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب التي جرت خلال الفترة من 17 الي 19 ايلول / سبتمبر الجاري في مدينة ترنافا السلوفاكية، حصل منتخب شباب ايران علي 136 نقطة بحصده 4 ميداليات ذهبية و 2 برونزية.
وتقلد الذهبية كل من بويا ناصر بور (55 كغم ) وامين كاوياني نجاد (72 كغم) ومحمد هادي ساروي (87 كغم) وامين ميرزا زادة (130 كغم).
فيما نال البرونزية كل من علي رضا نجاتي (60 كغم) ويوسف حسين وند (67 كغم).
وحلت روسيا في المركز الثاني برصيد 131 نقطة (2 ذهبية و 5 برونزية) فيما جاءت ارمينيا في المركز الثالث برصيد 83 نقطة (ذهبية واحدة و 2 فضية).
وكانت ايران قد توجت ببطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب في العام الماضي ايضا والتي جرت في فنلندا، بحصولها علي 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية واخري برونزية.
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تتويج شباب ايران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

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