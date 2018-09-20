آية الله خاتمي: الامة العاشورائية لن تري الذل

وقال آية الله خاتمي في كلمته مساء الاربعاء عند مرقد الامام الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة، في الاشارة الي وصايا الامام الحسين (ع) في الثبات علي الحق والصبر عليه، ان التوصية بالثبات والصبر في سبيل الحق، هي الوصفة الناجعة للجمهورية الاسلامية اليوم.

واعتبر عضو مجلس خبراء القيادة ان من الخطا القول بان الامام الحسين (ع) فاوض عمر بن سعد قائد جيش يزيد ليلة عاشوراء، لان التفاوض اخذ وعطاء فيما ان الحسين (ع) نصح عمر بن سعد فقط في تلك الليلة.

واضاف، ان التفاوض مع العدو والتراجع عن المبادئ لا يتواءم مع الثقافة النبوية والعلوية والحسينية وان الثقافة الحسينية تتمثل بنداء 'هيهات منا الذلة'.

انتهي ** 2342

