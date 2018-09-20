آية الله خاتمي: الامة العاشورائية لن تري الذل

مشهد / 20 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اكد خطيب صلاة الجمعة بطهران آية الله احمد خاتمي بان الامة التي تكون عاشورائية كالشعب الايراني لن تري الذل وسيتم بفضل الباري تعالي احباط جميع مؤامرات الاعداء.

وقال آية الله خاتمي في كلمته مساء الاربعاء عند مرقد الامام الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة، في الاشارة الي وصايا الامام الحسين (ع) في الثبات علي الحق والصبر عليه، ان التوصية بالثبات والصبر في سبيل الحق، هي الوصفة الناجعة للجمهورية الاسلامية اليوم.
واعتبر عضو مجلس خبراء القيادة ان من الخطا القول بان الامام الحسين (ع) فاوض عمر بن سعد قائد جيش يزيد ليلة عاشوراء، لان التفاوض اخذ وعطاء فيما ان الحسين (ع) نصح عمر بن سعد فقط في تلك الليلة.
واضاف، ان التفاوض مع العدو والتراجع عن المبادئ لا يتواءم مع الثقافة النبوية والعلوية والحسينية وان الثقافة الحسينية تتمثل بنداء 'هيهات منا الذلة'.
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آية الله خاتمي: الامة العاشورائية لن تري الذل

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