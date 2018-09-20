اقامة مراسم العزاء بليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

طهران/19 ايلول/سبتمبر/ارنا – اقيمت مراسم العزاء في ليلة عاشوراء الامام الحسين (ع) مساء اليوم الاربعاء بحضور قائد الثورة الاسلامية وجمع من المسؤولين والالوف من ابناء الشعب محبي اهل البيت عليهم السلام في حسينية الامام الخميني (رض).

وتحدث في المراسم حجة الاسلام والمسلمين عالي فتطرق الي عظمة واقعة كربلاء وقال ان ايمان ويقين سيدالشهداء الامام الحسين عليه السلام كان بدرجة انه كان اكثر الناس هدوء وسكينة في يوم عاشوراء، وان هذه الحادثة الكبيرة لم تجعله عليه السلام يضطرب ويقلق قيد انملة.

واضاف عالي ان الهزيمة والياس لا يوجدان في الرؤية التوحيدية، وكما ان المقاتلين في فترة الدفاع المقدس وفي ظل توكلهم وتضرعهم الي الله سبحانه وتعالي بذلوا قصاري جهدهم ومجاهدتهم لكسب النصرة الالهية، فان سر تجاوز المشاكل الاقتصادية والنصر علي مكر الاعداء اليوم يكمن في هذه العقيدة والتوجه.
وفي المراسم تلا قياسي ومطيعي قصائد الرثاء والعزاء علي مصائب حضرة سيد الشهداء عليه السلام واهل بيته.
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اقامة مراسم العزاء بليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

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