وكالة الصحافة الفرنسية: روحاني ومكرون يلتقيان الاسبوع المقبل

طهران/19 ايلول/سبتمبر/ارنا – اعلنت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مكتب الرئيس الفرنسي امانويل مكرون ان الاخير سيلتقي الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء المقبل علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

واضافت ان مكرون سيلتقي مساء الاثنين نظيره الامريكي دونالد ترامب ومن ثم سيشارك في مادبة عشاء يقيمها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش.
وتوقعت ان يشكل الاتفاق النووي احد محاور اللقاء بين روحاني ومكرون.
وكانت وكالة الانباء اليابانية كيودو، قد اعلنت في وقت سابق ان رئيس وزراء اليابان شينزو ابة يحضر للقاء الرئيس الايراني حسن روحاني علي هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وكانت الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة قد بدات اعمالها منذ 18 الجاري في نيويورك.
وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد قالت ان الرئيس روحاني سيتوجه الي امريكا يوم 23 الجاري للمشاركة في الجمعية العامة والاعلان عن مواقف ايران من احدث المستجدات الاقليمية والدولية.
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وكالة الصحافة الفرنسية: روحاني ومكرون يلتقيان الاسبوع المقبل

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