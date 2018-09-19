وكالة الصحافة الفرنسية: روحاني ومكرون يلتقيان الاسبوع المقبل

واضافت ان مكرون سيلتقي مساء الاثنين نظيره الامريكي دونالد ترامب ومن ثم سيشارك في مادبة عشاء يقيمها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش.

وتوقعت ان يشكل الاتفاق النووي احد محاور اللقاء بين روحاني ومكرون.

وكانت وكالة الانباء اليابانية كيودو، قد اعلنت في وقت سابق ان رئيس وزراء اليابان شينزو ابة يحضر للقاء الرئيس الايراني حسن روحاني علي هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكانت الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة قد بدات اعمالها منذ 18 الجاري في نيويورك.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية قد قالت ان الرئيس روحاني سيتوجه الي امريكا يوم 23 الجاري للمشاركة في الجمعية العامة والاعلان عن مواقف ايران من احدث المستجدات الاقليمية والدولية.

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