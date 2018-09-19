ثمة ارادة جادة لتعزيز العلاقات بين ايران واليابان

واشار السفير مرتضي رحماني موحد خلال لقائه اليوم الاربعاء مساعد وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية للشؤون الدولية تاتسويا ترازاوا الي زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين في فترة ما بعد الاتفاق النووي وقال ان ايران وفضلا عن كونها سوقا اقتصادية كبيرة، تشكل طريقا للوصول الي سوق يعد 300 مليون نسمة في محيطها.



اما المسؤول الياباني تاتسويا ترازاوا فقيم بالايجابية العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية موكدا دعم اليابان للاتفاق النووي.

وقال ان الحكومة اليابانية ستبذل قصاري جهدها لمواصلة العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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