اقامة مراسم العزاء بمناسبة تاسوعاء في مكتب قائد الثورة بقم

قم/19 ايلول/سبتمبر/ارنا – اقيمت مراسم العزاء بمناسبة تاسوعاء الامام الحسين (ع) اليوم الاربعاء في حسينة الامام الخميني (رض) مكتب قائد الثورة الاسلامية في مدينة قم وذلك بحضور مختلف شرائح الشعب والمسؤولين وعلماء الدين وفضلاء الحوزة العلمية.

والقي رئيس اكاديمية العلوم الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين محمد مهدي ميرباقري كلمة في المراسم تناول فيها الدور المهم والحساس والمؤثر لنهضة عاشوراء في حفظ وديمومة الاسلام.
واضاف ان الانسان ومن خلال التاسي بثقافة عاشوراء الاصيلة، يتحرر من قيود الدنيا ويصل برفقة الامام وولي الهن وينال المقام الالهي بواسطة وجوده بجانب المعصوم.
واكد ان طريق الامام الحسين (ع) لجبهة الموحدين يتمثل في المعرفة والبصيرة وكذلك التموضع في مواجهة الكفار ولعنهم والتبرؤ منهم والاصطفاف بوجههم وبالتالي السير في مسار التوحيد.
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اقامة مراسم العزاء بمناسبة تاسوعاء في مكتب قائد الثورة بقم

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