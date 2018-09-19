اقامة مراسم العزاء بمناسبة تاسوعاء في مكتب قائد الثورة بقم

والقي رئيس اكاديمية العلوم الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين محمد مهدي ميرباقري كلمة في المراسم تناول فيها الدور المهم والحساس والمؤثر لنهضة عاشوراء في حفظ وديمومة الاسلام.

واضاف ان الانسان ومن خلال التاسي بثقافة عاشوراء الاصيلة، يتحرر من قيود الدنيا ويصل برفقة الامام وولي الهن وينال المقام الالهي بواسطة وجوده بجانب المعصوم.

واكد ان طريق الامام الحسين (ع) لجبهة الموحدين يتمثل في المعرفة والبصيرة وكذلك التموضع في مواجهة الكفار ولعنهم والتبرؤ منهم والاصطفاف بوجههم وبالتالي السير في مسار التوحيد.

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