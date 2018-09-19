الهند تطور علاقاتها الاقتصادية مع افغانستان عن طريق ميناء جابهار الايراني

نيودلهي/19 ايلول/سبتمبر/ارنا – اتفق رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي خلال لقائه اليوم الاربعاء الرئيس الافغاني اشرف غني علي تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما عن طريق ميناء جابهار الايراني.

واعلن زعيما البلدين في بيان صحفي ان البلدين عازمان علي توسيع العلاقات الاقتصادية عن طريق ميناء جابهار الايراني وممر النقل الجوي.
واضاف البيان الذين نشر علي الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الهندية ان الهند وافغانستان ناقشا تقدم التعاون، كما اعربا عن ارتياحهما لزيادة حجم التجارة الثنائية وتجاوزها المليار دولار.
ويطل ميناء جابهار علي بحر عمان ويسهل وصول الهند الي افغانستان عن طريق البحر. وقد تعهدت الحكومة الهندية باستثمار 500 مليون دولار لتطوير جابهار وكذلك استثمار 1.5 مليار دولار لشق شبكة من الطرق البرية والسكك الحديد.
وقد صدرت الهند العام الماضي شحنتي قمح الي افغانستان عن طريق ميناء جابهار الذي يقع في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) ويسهل وصول الهند الي اربع مدن افغانية.
وتم تدشين المرحلة الاولي من هذا الميناء العام الماضي برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني ومشاركة ممثلين عن الهند وسائر دول المنطقة.
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الهند تطور علاقاتها الاقتصادية مع افغانستان عن طريق ميناء جابهار الايراني

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