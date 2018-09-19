العراق يدعو امريكا للعودة الي الاتفاق النووي

بغداد/19 ايلول/سبتمبر/ارنا- دعا مستشار رئيس الوزراء العراقي لحقوق الانسان وليد الحلي الولايات المتحدة الامريكية بالعودة الي اتفاقها النووي السابق مع الجمهورية الاسلامية الايرانيه.

وقال الحلي في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ، انه'كمتخصص في مجال حقوق الانسان بودنا ان نبتعد عن كل ما يضر بالانسان من خلال نزع جميع الاسلحة النووية في العالم اجمع ',مشيرا الي ان' هذه الاسلحة بالعنوان الدولي والانساني ووجودها في اي مكان يعتبر مخالفة انسانية'.
واضاف ، ان 'توقيع الاتفاقية النووية سابقاً مع الجمهورية الاسلامية الايرانيه كان نصرا كبيرا لايران وللمجتمع الدولي باعتبارها خطوة نحو ايقاف الانتاج النووي في المنطقة والعالم.
وقال'مع الاسف مثل هذا الوضع الذي قام به الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسحب الاتفاق النووي من الجمهورية الاسلامية الايرانيه يعتبر مخالفة للاعراف الدولية وللاتفاقيات والعهود '.
وتابع 'نتمني علي الرئيس الامريكي ان يعود للاتفاق السابق مع ايران ويحذوا نفس الحذو مع جمع دول العالم ',مبينا انه ان اراد ترامب ان يقض علي السلاح النووي فيجب ان تكون هناك اتفاقية دولية شاملة لجميع الدول من دون استثناء لغرض انهاء الاسلحة النووية وعدم استخدامها .
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العراق يدعو امريكا للعودة الي الاتفاق النووي

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