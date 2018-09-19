اجراء مناورات الاقتدار العاشورائي في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)

زاهدان/19 ايلول/سبتمبر/ارنا - بدات مناورات الاقتدار العاشورائي لقوات فرقة محمد رسول اه (ص) صباح اليوم الاربعاء في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) بكلمة السر 'يا اباعبداهⵔɧ الحسين (ع)' وذلك بحضور قائد سلاح البر لحرس الثورة الاسلامية وقائد مقر القدس لسلاح البر للحرس الثوري – جنوب شرق وكذلك ممثل الولي الفقيه في سيستان وبلوجستان.

وقال قائد سلاح البر للحرس الثوري العميد محمد باكبور في مستهل هذه المناورات ان محافظة سيستان وبلوجستان تتمتع اليوم بامن جيد بحيث انها كانت خلال السنوات الاخيرة من اكثر محافظات البلاد امنا.
واضاف ان المناورات في سيستان وبلوجستان تختلف عن سائر مناطق البلاد لان قوات التعبئة في هذه المحافظة هم في مناورات حقيقية بشكل دائم.
كما تحدث ممثل الولي الفقيه اية اهيم عباس علي سليماني فقال ان مؤشر الامن في هذه المحافظة هو في اعلي مستوياته.
اما قائد فرقة سلمان في سيستان وبلوجستان العميد امان اهان غشتاسبي فقال ان هذه المناورات تجري تحت شعار الوحدة والصمود والتقدم في المجالين الامني والجهادي في هذه المحافظة.
واضاف انه في البعد الامني تجري مناورات الاقتدار العاشورائي في ارجاء سيستان وبلوجستان يومي التاسع والعاشر من محرم الحرام.
واوضح ان من اهداف من هذه المناورات هو ارساء النظام والامن في ايام العزاء الحسيني ومواجهة تحركات المجموعات الارهابية وحماية الحسينيات وتنفيذ دوريات امنية وتيئيس العدو وتعزيز القوات الفاعلة.
واوضح ان 60 كتيبة من الاخوة والاخوات تشارك في هذه المناورات.
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اجراء مناورات الاقتدار العاشورائي في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)

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