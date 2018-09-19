اجراء مناورات الاقتدار العاشورائي في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)

وقال قائد سلاح البر للحرس الثوري العميد محمد باكبور في مستهل هذه المناورات ان محافظة سيستان وبلوجستان تتمتع اليوم بامن جيد بحيث انها كانت خلال السنوات الاخيرة من اكثر محافظات البلاد امنا.

واضاف ان المناورات في سيستان وبلوجستان تختلف عن سائر مناطق البلاد لان قوات التعبئة في هذه المحافظة هم في مناورات حقيقية بشكل دائم.

كما تحدث ممثل الولي الفقيه اية اهيم عباس علي سليماني فقال ان مؤشر الامن في هذه المحافظة هو في اعلي مستوياته.

اما قائد فرقة سلمان في سيستان وبلوجستان العميد امان اهان غشتاسبي فقال ان هذه المناورات تجري تحت شعار الوحدة والصمود والتقدم في المجالين الامني والجهادي في هذه المحافظة.

واضاف انه في البعد الامني تجري مناورات الاقتدار العاشورائي في ارجاء سيستان وبلوجستان يومي التاسع والعاشر من محرم الحرام.

واوضح ان من اهداف من هذه المناورات هو ارساء النظام والامن في ايام العزاء الحسيني ومواجهة تحركات المجموعات الارهابية وحماية الحسينيات وتنفيذ دوريات امنية وتيئيس العدو وتعزيز القوات الفاعلة.

واوضح ان 60 كتيبة من الاخوة والاخوات تشارك في هذه المناورات.

انتهي ** 1718

