اليابان تقول انها تدعم الاتفاق النووي

بكين/19 ايلول/سبتمبر/ارنا – قال نائب وزير الخارجية الياباني تاكه نو موري ان بلاده تدعم الاتفاق النووي وذلك بسبب ما يحظي به من اهمية ومكانة في العالم.

واعرب موري خلال لقائه مساء امس السفير الايراني لدي طوكيو عن تقدير بلاده للجمهورية الاسلامية الايرانية لالتزامها بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.
وقال ان السنة المقبلة ستصادف الذكري السنوية التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين معربا عن امله بالمزيد من تمتين العلاقات.
اما السفير الايراني مرتضي رحماني موحد فقد اكد في اللقاء ان العلاقات بين ايران واليابان تنامت خلال السنوات الاخيرة وقال اننا نشهد مرحلة في العلاقات الثنائية بحيث ان اتفاقات اقتصادية وسياسية جيدة ابرمت بين البلدين ونامل بان يستمر هذا التعاون في المستقبل ايضا.
وشدد الطرفان في اللقاء علي ضرورة وضع الاتفاق النووي موضع التنفيذ وكذلك ضرورة حفظ السلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.
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اليابان تقول انها تدعم الاتفاق النووي

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