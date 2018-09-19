بدر1 البالیستی یدك معسكرا سعودیا فی ظهران عسیر

وقال مصدر عسكری لـ ' المسیرة نت' إن القوة الصاروخیة التابعة لمجاهدی الجیش واللجان الشعبیة أطلقت بعون ـ الله صاروخاً بالیستیاً من طراز ' بدر1 ' محلی الصنع علي معسكر مستحدث للجنود السعودیین فی ظهران عسیر.



وأكد المصدر عسكری بأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة محدثا خسائر بشریة ومادیة.



یذكر أن القوة الصاروخیة الیمنیة صعدت من إطلاق هذا النوع من الصواریخ البالیستیة بدر1 المصنع محلیا علي أهداف عسكریة واقتصادیة وحیویة سعودیة، وبحسب ما تعلنه القوة الصاروخیة للجیش واللجان الشعبیة فإن عدد الصواریخ التی تم اطلاقها من هذا النوع 14صاروخا علي أهداف عسكریة وحیویة واقتصادیة فی جیزان ونجران وعسیر منذ بدایة الشهر الجاری.



وتواصل القوة الصاروخیة ضرب الأهداف السعودیة بهذا النوع من الصواریخ لمواصفاته القویة حیث أنه یعمل بالوقود الصلب ویمتلك سرعة فائقة ودقة فی ضرب الأهداف.



انتهي ** 2342

