تحديد مجموعات المرحلة الثانية لبطولة العالم للكرة الطائرة

طهران / 19 ايلول / سبتمبر /ارنا-
تم تحديد مجموعات المرحلة الثانية من بطولة العالم بالكرة الطائرة الجارية في بلغاريا وايطاليا من 9 الي 30 ايلول /سبتمبر.

وفي المرحلة الاولي اي دور المجموعات كانت ايران قد حلت في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 4 انتصارات علي بورتوريكو 3-0 وبلغاريا 3-0 وكوبا 3-1 وفنلندا 3-2 فيما خسرت امام بطل الدورة السابقة بولندا 3-0.
وفي المرحلة الثانية تم تقسيم الفرق المتاهلة وهي 16 الي 4 مجموعات حيث حلت ايران في المجموعة 'G' الي جانب كل من اميركا اول المجموعة 'C' (13 نقطة) وبلغاريا ثاني المجموعة 'D' (9 نقاط) وكندا رابع المجموعة 'B' (9 نقاط).
وتضم المجموعة 'E' ايطاليا (15 نقطة) وهولندا (11 نقطة) وروسيا (10 نقاط) وفنلندا (6 نقاط)، فيما تضم المجموعة 'F' البرازيل (11 نقطة) وبلجيكا (10 نقاط) وسلوفينيا (9 نقاط) واستراليا (7 نقاط).
اما المجموعة 'H' فتضم بولندا (15 نقطة) وصربيا (12 نقطة) وفرنسا (11 نقطة) والارجنتين (6 نقاط).
يذكر ان نقاط المرحلة الاولي تحتسب في المرحلة الثانية، التي تتاهل منها فرق الصدارة للمجموعات الاربع الي جانب افضل فريقين من الفرق التي حلت في المرتبة الثانية في مجموعتها.
وفي المرحلة الثالثة تقسم الفرق الست الي مجموعتين تخوض فرقها المباريات بطريقة الدوري ليلاقي الاول من المجموعة الاولي؛ الثاني من المجموعة الثانية، وفيما يلتقي الاول من المجموعة الثانية؛ الثاني من المجموعة الاولي.
والفائزان من المباراتين يخوضان النهائي فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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تحديد مجموعات المرحلة الثانية لبطولة العالم للكرة الطائرة

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