شباب ايران في المصارعة الرومانية يحصدون 3 ذهبيات في بطولة العالم

وفي الاوزان الخمسة التي جرت في اليوم الاول للبطولة امس الثلاثاء، حصد الميدالية الذهبية كل من بويا ناصر بور في وزن 55 كغم ومحمد هادي ساروي في وزن 87 كغم وامين مير زادة في وزن 130 كغم.

ففي وزن 55 كغم تغلب بويا ناصر بور في النهائي علي الارميني تيغران ميناسيان 9-4 .

وفي وزن 87 كغم فاز محمد هادي ساروي في النهائي علي السويسري رومان بتسجارت 5-0.

وفي وزن 130 كغم فاز امين ميرزا زادة في النزال النهائي علي الارميني دافيد اواسابيان 5-0.

وخسر كل من بهرام معروف خاني في وزن 63 كغم وكذلك شاهين عفيفي في وزن 77 كغم.

وستجري نزالات الاوزان الخمسة الاخري اليوم الاربعاء.

يذكر ان منتخب شباب ايران للمصارعة الرومانية كان قد توج ببطولة العالم للعام 2017 التي جرت في فنلندا.

انتهي ** 2342

