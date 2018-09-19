آية الله خاتمي: ديمومة الثورة مدينة لثقافة حب الاستشهاد في المجتمع

مشهد / 19 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعتبر امام جمعة طهران الموقت آية الله احمد خاتمي، ديمومة الثورة الاسلامية التي بلغت الان 40 عاما بانها مدينة لانتشار ثقافة حب الاستشهاد في المجتمع.

وفي كلمة القاها خلال حفل لاحياء ذكري شهداء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المنعقد بمدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران، قال آية الله خاتمي، انه مثلما تم القضاء علي فتنة المنافقين (زمة خلق الارهابية) في العام 1981 في ظل الشعور بالمسؤولية لدي المواطنين فان احياء فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكنها ايضا حل عقد الكثير من المشاكل، عبر المشاركة الواسعة والشعور بالمسؤولية لدي المواطنين.
واضاف آية الله خاتمي، ان احدي المشاكل المهمة جدا اليوم هي الفساد الاقتصادي الذي يشتمل علي الاختلاس وسوء الاستغلال والاحتكار والبيع باسعار مرتفعة فوق الاسعار الطبيعية للسلع ، حيث ان الضرورة لاجتثاث جذور هذا الفساد تتمثل بالمشاركة القوية والواسعة في احياء فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

آية الله خاتمي

ديمومة الثورة

حب الاستشهاد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آية الله خاتمي: ديمومة الثورة مدينة لثقافة حب الاستشهاد في المجتمع

معظم المشاهدات

`روس اتوم` تبدأ الاجراءات التقنية لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر

'روس اتوم' تبدأ الاجراءات التقنية لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر

قاسمی: نأمل بان تتمخض الاتفاقیات حول ادلب عن نتائج جیدة

قاسمی: نأمل بان تتمخض الاتفاقیات حول ادلب عن نتائج جیدة

لامبرّر قانوني لتواجد الجماعات الشريرة الحاملة للسلاح في اقليم كردستان العراق

القنصل الايراني العام لدي محافظة أربيل:

لامبرّر قانوني لتواجد الجماعات الشريرة الحاملة للسلاح في اقليم كردستان العراق

استعراض عسكري جوي بمشاركة الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية

استعراض عسكري جوي بمشاركة الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية

تحالف الفتح: اولويتنا خلال المرحلة المقبلة طرد القوات الاميركية من العراق

تحالف الفتح: اولويتنا خلال المرحلة المقبلة طرد القوات الاميركية من العراق

أحدث الأخبار

تحديد مجموعات المرحلة الثانية لبطولة العالم للكرة الطائرة

تحديد مجموعات المرحلة الثانية لبطولة العالم للكرة الطائرة

شباب ايران في المصارعة الرومانية يحصدون 3 ذهبيات في بطولة العالم

شباب ايران في المصارعة الرومانية يحصدون 3 ذهبيات في بطولة العالم

آية الله خاتمي: ديمومة الثورة مدينة لثقافة حب الاستشهاد في المجتمع

آية الله خاتمي: ديمومة الثورة مدينة لثقافة حب الاستشهاد في المجتمع

تحالف الفتح: اولويتنا خلال المرحلة المقبلة طرد القوات الاميركية من العراق

تحالف الفتح: اولويتنا خلال المرحلة المقبلة طرد القوات الاميركية من العراق

صاعقة تودي بحياة شخص في جنوب غرب ايران

صاعقة تودي بحياة شخص في جنوب غرب ايران

موضوعات مرتبط