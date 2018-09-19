آية الله خاتمي: ديمومة الثورة مدينة لثقافة حب الاستشهاد في المجتمع

وفي كلمة القاها خلال حفل لاحياء ذكري شهداء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المنعقد بمدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران، قال آية الله خاتمي، انه مثلما تم القضاء علي فتنة المنافقين (زمة خلق الارهابية) في العام 1981 في ظل الشعور بالمسؤولية لدي المواطنين فان احياء فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكنها ايضا حل عقد الكثير من المشاكل، عبر المشاركة الواسعة والشعور بالمسؤولية لدي المواطنين.

واضاف آية الله خاتمي، ان احدي المشاكل المهمة جدا اليوم هي الفساد الاقتصادي الذي يشتمل علي الاختلاس وسوء الاستغلال والاحتكار والبيع باسعار مرتفعة فوق الاسعار الطبيعية للسلع ، حيث ان الضرورة لاجتثاث جذور هذا الفساد تتمثل بالمشاركة القوية والواسعة في احياء فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

انتهي ** 2342

