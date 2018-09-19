تحالف الفتح: اولويتنا خلال المرحلة المقبلة طرد القوات الاميركية من العراق

بغداد/19 ايلول/سبتمبر/ارنا-اكد تحالف الفتح، ان ابرز اولوياته خلال المرحلة المقبلة، تتمثل بأخراج القوات الاميركية من البلاد.

وصرحت النائب في مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، قائلة 'أن أولويات تحالف الفتح خلال المرحلة المقبلة إخراج القوات الأمريكية من البلاد'.
واشارت الموسوي الي 'ان أي عقوبات أمريكية ضد فصائل المقاومة الإسلامية لا قيمة لها، وتأتي ضمن مسار خليجي أمريكي للانتقام من داعمي المقاومة'.
واعربت عن إدانتها 'لـلنهج الأمريكي ضد فصائل المقاومة التي حاربت أذنابها في العراق'، مشيرة الي 'ان المقاومة انتصرت سياسياً وعقائدياً علي أمريكا ومؤيديها، وان استمرار النهج الأمريكي في فرض العقوبات، لا قيمة له، وسيزيد من عزم المقاومة في محاربة الإرهاب وأعوانه'.
ويضم تحالف الفتح مختلف القوي التي تمتلك فصائل وتشكيلات في قوات الحشد الشعبي، وقد عبر التحالف في مناسبات عديدة عن موقفه الرافض بوضوح لاستمرار التواجد العسكري الاجنبي علي الاراضي العراقية، لاسيما التواجد العسكري الاميركي، الذي تصر واشنطن علي استمراره تحت ذريعة عدم زوال خطر تنظيم داعش الارهابي، رغم هزيمته في العراق.
وتحاول الادارة الاميركية ومعها اطراف اقليمية، اقصاء تحالف الفتح الذي حصل علي 48 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، التي جرت في الثاني عشر من شهر ايار-مايو الماضي، عن المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتسعي-أي وشنطن-الي فرض شخصيات وقوي قريبة منها، لتصدر المشهد السياسي العراقي خلال المرحلة المقبلة.
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تحالف الفتح: اولويتنا خلال المرحلة المقبلة طرد القوات الاميركية من العراق

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