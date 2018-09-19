ایران تتخطي فنلندا فی بطولة العالم للكرة الطائرة

وكان من المؤمل ان لا تواجه ایران صعوبة كبیرة فی التغلب علي فنلندا وان تحصد نقاط المباراة الثلاث الا ان الاخیرة تفوقت مرتین قبل ان تخسر الشوط

الفاصل الخامس.

انهت ایران الشوط الاول لصالحها بنتیجة 25-19 الا ان فنلندا تفوقت فی الشوطین الثانی والثالث بنتیجة 25-22 و 25-23 لكن ایران عادت ثانیة لتفوز بالشوط الرابع 25-23 ومن ثم انهت الشوط الخامس الفاصل لصالحها بنتیجة 15-12 .

وبهذا الفوز فقد حلت ایران فی المرتبة الثانیة فی المجموعة 'D' قبل المباراة بین بلغاریا وبولندا، حیث انه فی حالة فوز بولندا ستبقي ایران فی المرتبة الثانیة ولو فازت بلغاریا ستتراجع الي المركز الثالث.

ولا فرق فی حلول ایران فی المرتبة الثانیة او الثالثة اذ انها ستحل فی المجموعة 'G' وتواجه امیركا اول المجموعة 'C' وثانی المجموعة 'D' (من المرجح بلغاریا) ورابع المجموعة 'B' ای فرنسا او كندا.

وستنطلق المرحلة الثانیة من منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة یوم الجمعة القادمة.

وقد فازت ایران فی مرحلة المجموعات فی اطار المجموعة 'D' علی بورتوریكو 3-0 وبلغاریا 3-0 وكوبا 3-1 وفنلندا 3-2 فیما خسرت امام بولندا 3-0.

وانطلقت مباریات بطولة العالم بالكرة الطائرة باستضافة بلغاریا وایطالیا فی 9 ایلول الجاری وتستمر لغایة 30 منه.

انتهی ** 2342

