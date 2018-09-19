ممثل ايران الدائم لدي الامم المتحدة

اتفاق سوتشي حصيلة الجهود الدبلوماسية في اجتماع طهران

نيويورك/ 18 ايلول/ سبتمبر-وصف ممثل ايران الدائم لدي الامم المتحدة الاتهامات التي وجهها ممثل اميركا ضد ايران بانها محاولة للتغطية علي فشل سياسات واشنطن في سوريا قائلا ان اتفاق سوتشي هو حصيلة الجهود الدبلوماسية في اجتماع طهران.

واضاف غلامعلي خوشرو اليوم الثلاثاء في اجتماع مجلس الامن بشان الشرق الاوسط وسوريا ، اضاف ان اتفاق سوتشي بين سوريا وتركيا هو حصيلة الجهود الدبلوماسية التي تم بذلها الاسبوع الماضي بما في ذلك اجتماع قمة ايران وروسيا وتركيا في طهران.
واوضح ان هذا الاتفاق ينص علي استمرار مكافحة الارهابيين ومواصة الجهود لتجنيب تعرض المدنيين للخطر.
وشدد بالقول ان الاتفاق يتضمن نفس المبادئ التي اكد عليها الرئيس روحاني في اجتماع القمة.
واكد علي ضرورة عودة النازحين السوريين واصفا ذلك بانه بداية للحوار الوطني والعملية السياسية السورية- السورية.
وقال 'في مثل هذه الظروف الحساسة فان الدول لابد ان تدعم سوريا لاستعادة سيادتها وعملية اعادة البناء.'
وعقد اجتماع قمة ايران وروسيا وتركيا في ال16 من ايلول- سبتمبر الجاري في طهران لدراسة التطورات في سوريا وسبل مكافحة الارهاب وعودة السلام الي هذا البلد.
انتهي**س.ر



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سياسي

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سوتشي في روسيا

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اتفاق سوتشي حصيلة الجهود الدبلوماسية في اجتماع طهران

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اتفاق سوتشي حصيلة الجهود الدبلوماسية في اجتماع طهران

ممثل ايران الدائم لدي الامم المتحدة

اتفاق سوتشي حصيلة الجهود الدبلوماسية في اجتماع طهران

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