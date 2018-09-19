تطوير 8 حقول غازية في منطقة زاغرُس الجنوبية

وأعلن المدير العام لشركة نفط المناطق المركزية في إيران، عن تطوير عدد من الحقول الغازية الجديدة وذلك في إطار الخطة التنموية الخمسية السادسة قائلا انه تم وضع تطوير حقول بازن ومدار وخارتنغ وكردان ودي وسفيدزاخور وهاليغان وسفيدباغون علي جدول الأعمال.

وبهدف الحفاظ علي جودة منتجات زاغرُس الجنوبية تم إجراء 25 ألف إختبار في مختلف المختبرات الكيماوية للمناطق العملياتية لهذه الشركة.

وأضاف المدير العام لشركة نفط المناطق المركزية في إيران انه تم وضع تنفيذ عمليات التنقيب وتركيب المعدات اللازمة لآبار النفط ومد خطوط الأإنابيب لـ15 بئرا علي جدول الأعمال.

وتنشط حاليا 9 حقول غازية وهي آغار ودالان ونار وكنغان وسرخون وتابناك وهما وراوي وشانول وحقلي سعادت آباد وسروستان للنفط في منطقة زاغرس الجنوبية.

وتضم منطقة زاغرس الجنوبية محافظات فارس وبوشهر وهرمزغان وسيتم تطوير هذه المنطقة في المستقبل، محافظات كهكيلوية وبوير أحمد وجهار محال وبختياري بعد تدشين عدد آخر من الحقول حديثة الإكتشاف في هذه المنطقة.

إنتهي**أ م د**س.ر

