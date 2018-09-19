خلال الخطة التنموية الخمسية السادسة؛

تطوير 8 حقول غازية في منطقة زاغرُس الجنوبية

طهران/18 أيلول/سبتمبر/إرنا- سيتم تطوير 8 حقول غازية في منطقة زاغرُس الجنوبية حتي نهاية الخطة التنموية الخمسية السادسة وذلك بهدف معالجة تضاؤل وتيرة إنتاج الغاز جنوبي البلاد.

وأعلن المدير العام لشركة نفط المناطق المركزية في إيران، عن تطوير عدد من الحقول الغازية الجديدة وذلك في إطار الخطة التنموية الخمسية السادسة قائلا انه تم وضع تطوير حقول بازن ومدار وخارتنغ وكردان ودي وسفيدزاخور وهاليغان وسفيدباغون علي جدول الأعمال.
وبهدف الحفاظ علي جودة منتجات زاغرُس الجنوبية تم إجراء 25 ألف إختبار في مختلف المختبرات الكيماوية للمناطق العملياتية لهذه الشركة.
وأضاف المدير العام لشركة نفط المناطق المركزية في إيران انه تم وضع تنفيذ عمليات التنقيب وتركيب المعدات اللازمة لآبار النفط ومد خطوط الأإنابيب لـ15 بئرا علي جدول الأعمال.
وتنشط حاليا 9 حقول غازية وهي آغار ودالان ونار وكنغان وسرخون وتابناك وهما وراوي وشانول وحقلي سعادت آباد وسروستان للنفط في منطقة زاغرس الجنوبية.
وتضم منطقة زاغرس الجنوبية محافظات فارس وبوشهر وهرمزغان وسيتم تطوير هذه المنطقة في المستقبل، محافظات كهكيلوية وبوير أحمد وجهار محال وبختياري بعد تدشين عدد آخر من الحقول حديثة الإكتشاف في هذه المنطقة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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اقتصاد

زاغرُس الجنوبية

الخطة التنموية الخمسية

حقول غازية

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تطوير 8 حقول غازية في منطقة زاغرُس الجنوبية

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تطوير 8 حقول غازية في منطقة زاغرُس الجنوبية

خلال الخطة التنموية الخمسية السادسة؛

تطوير 8 حقول غازية في منطقة زاغرُس الجنوبية

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