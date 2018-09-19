إقرار مشروع بيع النفط الخام بالعملة الصعبة في بورصة الطاقة

طهران/18 أيلول/سبتمبر/إرنا- تمت المصادقة علي مشروع بيع الخام بالعملة الصعبة في بورصة الطاقة الإيرانية، خلال إجتماع أعضاء المجلس الأعلي للتنسيق الإقتصادي وذلك بهدف التنويع في أساليب بيع النفط.
وبناء علي المشروع كلف المجلس الأعلي للتنسيق الإقتصادي الذي عقد برئاسة حجة الإسلام 'حسن روحاني'،وزارة النفط بعرض النفط الخام والمنتجات النفطية للبيع في سوق البورصة الإيرانية بسعر تنافسي.إنتهي**أ م د**س.ر
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