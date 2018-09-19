إقرار مشروع بيع النفط الخام بالعملة الصعبة في بورصة الطاقة

وبناء علي المشروع كلف المجلس الأعلي للتنسيق الإقتصادي الذي عقد برئاسة حجة الإسلام 'حسن روحاني'،وزارة النفط بعرض النفط الخام والمنتجات النفطية للبيع في سوق البورصة الإيرانية بسعر تنافسي.

إنتهي**أ م د**س.ر

