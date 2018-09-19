بوتين: حادث الطائرة الروسية يشبه سلسلة حوادث مأساوية حصلت بالصدفة

وصرح بوتين، اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري، بضرورة دراسة حادثة تحطم الطائرة الروسية 'إيل-20' قبالة السواحل السورية الليلة الماضية بجدية.

واضاف' 'بالتأكيد يجب علينا دارسة ذلك بجدية، وموقفنا من هذه المأساة طرح في بيان وزارة دفاع روسيا الاتحادية والذي تم التوافق معي عليه' حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وقال: 'عندما يموت الناس، خصوصا في مثل هذه الظروف المأساوية، فإنها دائما كارثة، كارثة لنا جميعا، للبلاد ولأقارب رفاقنا القتلي. وأنا هنا بالطبع أقدم التعازي لأقارب القتلي'.

وأعلن بوتين أن روسيا ستعمل علي تعزيز أمن عسكرييها في سوريا، بعد حادث طائرة إيليوشين —20 قبالة السواحل السورية، مشددا أن الجميع سيشعرون بذلك.

وقال: 'فيما يخص الأعمال الردية، فإنها ستكون موجهة في المقام الأول نحو توفير أمن عسكريينا ومواقعنا في الجمهورية العربية السورية، وهذه الخطوات سيلاحظها الجميع'.

وأكد أنه لا يمكن المقارنة بين حادث إسقاط طائرة أيليوشين —20 الروسية فوق سوريا، وحادث إسقاط قاذفة روسية من قبل تركيا.

وقال: 'فيما يخص مقارنتكم مع الأحداث المعروفة، عندما قامت مقاتلة تركيا بإسقاط طائرتنا. آنذاك قامت مقاتلة تركية بإسقاط طائرتنا بشكل متعمد، أما هنا الوضع يبدو وكأنه سلسلة من الحوادث المأساوية..'

انتهي**2018**س.ر

