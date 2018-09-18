مساعد وزير الداخلية يرأس اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي في طهران

واستعرض المشاركون خلال هذا الاجتماع، السبل والآليات المناسبة لتيسير الظروف والخدمات الخاصة باقامة مراسم اربعين استشهاد الامام الحسين (ع) بصورة سلسة وانسيابية.

وفي هذا السياق، قال امين لجنة الاربعين المركزية 'شهريار حيدري' ان مجلس الاربعين الستراتيجي يضم اعضاء حقيقيين وحقوقيين لديهم خبرات كبيرة في المجالات المذهبية والثقافية والدراسات ذات الصلة بمراسم الاربعين الحسينية (ع).

واردف، ان آراء واقتراحات اعضاء المجلس الستراتيجي تحال الي الوحدات التنفيذية للجنة الاربعين علي ان يتم العمل بها واستخدامها في سياق الاهداف المنشودة.

واشار حيدري الي ان اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي استعرض آليات وسبل تيسير الظروف والخدمات المخصصة للزائرين خلال المراسم القادمة والتي ستقام تحت شعار 'الحسين يجمعنا'، فضلا عن الاقتراحات التي يقدمها الخبراء في هذا الخصوص.

انتهي ** ح ع

