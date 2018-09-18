مساعد وزير الداخلية يرأس اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي في طهران

طهران / 18 ايلول / سبتمبر /ارنا – عقد المجلس الستراتيجي لـ'مراسم الاربعين الحسينية (ع)' برعاية مساعد وزير الداخلية 'حسين ذوالفقاري' في مقر الوزارة بطهران.

واستعرض المشاركون خلال هذا الاجتماع، السبل والآليات المناسبة لتيسير الظروف والخدمات الخاصة باقامة مراسم اربعين استشهاد الامام الحسين (ع) بصورة سلسة وانسيابية.
وفي هذا السياق، قال امين لجنة الاربعين المركزية 'شهريار حيدري' ان مجلس الاربعين الستراتيجي يضم اعضاء حقيقيين وحقوقيين لديهم خبرات كبيرة في المجالات المذهبية والثقافية والدراسات ذات الصلة بمراسم الاربعين الحسينية (ع).
واردف، ان آراء واقتراحات اعضاء المجلس الستراتيجي تحال الي الوحدات التنفيذية للجنة الاربعين علي ان يتم العمل بها واستخدامها في سياق الاهداف المنشودة.
واشار حيدري الي ان اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي استعرض آليات وسبل تيسير الظروف والخدمات المخصصة للزائرين خلال المراسم القادمة والتي ستقام تحت شعار 'الحسين يجمعنا'، فضلا عن الاقتراحات التي يقدمها الخبراء في هذا الخصوص.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

مجلس الاربعين الستراتيجي

الامام الحسين (ع)

مساعد وزير الداخلية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مساعد وزير الداخلية يرأس اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي في طهران

معظم المشاهدات

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدي العراق

لاخلاف فی وجهات النظر بین ظریف و روحانی

المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة:

لاخلاف فی وجهات النظر بین ظریف و روحانی

الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

رئيس البرلمان العراقي يدعو نظيره الايراني لزيارة بغداد

الحلبوسي: العقوبات ضد ايران غير منصفة

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

رؤساء عشائر النجف:

سنثبت عمق الاخوة بین ایران والعراق مرة اخري فی مراسم الاربعین

لاعلاقة بین أحداث البصرة والإعتداء علی السفارة الایرانیة فی باریس

المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة:

لاعلاقة بین أحداث البصرة والإعتداء علی السفارة الایرانیة فی باریس

أحدث الأخبار

إقرار مشروع بيع النفط الخام بالعملة الصعبة في بورصة الطاقة

في المجلس الأعلي للتنسيق الإقتصادي؛

إقرار مشروع بيع النفط الخام بالعملة الصعبة في بورصة الطاقة

بوتين: حادث الطائرة الروسية يشبه سلسلة حوادث مأساوية حصلت بالصدفة

بوتين: حادث الطائرة الروسية يشبه سلسلة حوادث مأساوية حصلت بالصدفة

إجتماع قنصلي بين إيران وبريطانيا

إجتماع قنصلي بين إيران وبريطانيا

اقامة مراسم تاسوعاء الحسينية (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة مراسم تاسوعاء الحسينية (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية

مساعد وزير الداخلية يرأس اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي في طهران

مساعد وزير الداخلية يرأس اجتماع مجلس الاربعين الستراتيجي في طهران

موضوعات مرتبط