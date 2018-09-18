ظريف يبحث ونظيره التركي تفاصيل الاتفاق حول ادلب

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان الجانبين الايراني والتركي اتفقا خلال هذا الاتصال علي متابعة استعراض تفاصيل هذا 'الاتفاق' خلال الاجتماع الثلاثي المرتقب في نيويورك بين وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا.

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