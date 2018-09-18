ظريف يبحث ونظيره التركي تفاصيل الاتفاق حول ادلب

طهران / 18 ايلول / سبتمبر / ارنا – اجري وزيرا الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' والتركي 'مولود تشافيش اوغلو' اتصالا هاتفيا بحثا خلاله تفاصيل اتفاق ادلب الذي جاء علي امتداد المفاوضات في انقرة وطهران وسوتشي.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان الجانبين الايراني والتركي اتفقا خلال هذا الاتصال علي متابعة استعراض تفاصيل هذا 'الاتفاق' خلال الاجتماع الثلاثي المرتقب في نيويورك بين وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا.
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ظريف يبحث ونظيره التركي تفاصيل الاتفاق حول ادلب

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